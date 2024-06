A Polícia Civil do Acre (PCAC), através do núcleo do Instituto de Identificação em Cruzeiro do Sul, promoveu uma importante ação de cidadania no Lar dos Vicentinos. A iniciativa que ocorreu na última quinta-feira, 30, teve como objetivo a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para os residentes da instituição. Durante a ação, foram realizados 20 atendimentos destinados a idosos com idades entre 70 e 90 anos.

Este tipo de atividade é realizado periodicamente para garantir que os documentos dos idosos estejam sempre atualizados, facilitando assim a vida deles e evitando possíveis transtornos decorrentes da falta de documentação válida. Além dos residentes, os funcionários do Lar dos Vicentinos também foram beneficiados pela ação. Muitos deles, devido à dedicação ao cuidado dos idosos, não dispõem de tempo suficiente para buscar esses serviços por conta própria.

O coordenador do núcleo de identificação de Cruzeiro do Sul, Jonas Oliveira, destacou a importância da ação. “Esta iniciativa é fundamental para garantir que nossos idosos tenham seus documentos em dia, o que é essencial para o acesso a diversos serviços e benefícios. Nós sabemos que muitos deles enfrentam dificuldades para se deslocar até os locais de atendimento, então trazemos o serviço até eles. Além disso, aproveitamos para atender os funcionários do Lar dos Vicentinos, que dedicam suas vidas ao cuidado dessas pessoas e muitas vezes não conseguem encontrar tempo para resolver suas próprias pendências documentais. Nossa missão é facilitar a vida de todos, garantindo cidadania e dignidade”, disse.

A ação no Lar dos Vicentinos reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em promover a cidadania e melhorar a qualidade de vida da população idosa, assegurando que todos tenham acesso a documentos essenciais para sua identificação e bem-estar.

Assessoria/ PCAC

