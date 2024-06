No último final de semana, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando em um igarapé no bairro Tancredo Neves, próximo à avenida Autaz Mirim, na zona Leste de Manaus. O homem aparenta ter entre 25 e 30 anos. Populares avistaram o corpo e acionaram as autoridades.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi chamado ao local para realizar o resgate. Após a retirada do corpo do igarapé, o Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para fazer a remoção e conduzir o corpo para exames.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Imagens:

Portal CM7 Brasil

