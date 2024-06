Uma confusão generalizada tomou conta de um bar na Rua João Jovino de Oliveira, próximo ao Centro do Idoso, em Brasiléia, durante a madrugada de sábado. O tumulto teve início quando duas mulheres começaram a discutir por ciúmes de seus namorados. O que começou como uma discussão verbal entre duas pessoas logo escalou para uma briga envolvendo mais de 10 frequentadores do estabelecimento.

De acordo com testemunhas, outras duas mulheres se envolveram na discussão, o que provocou a intervenção dos maridos, transformando a situação em uma batalha campal. Cadeiras foram arremessadas e tapas foram distribuídos, enquanto a confusão se alastrava pelo bar.

A música “Remédio para Desprezo é Cama”, do cantor Léo Magalhães, tocava ao fundo enquanto o caos se desenrolava. A briga resultou em mais de seis feridos, alguns dos quais precisaram ser encaminhados ao pronto-socorro local com cortes e escoriações pelo corpo.

Os relatos indicam que a disputa inicial foi motivada por ciúmes, mas a situação rapidamente saiu de controle. A polícia foi acionada para controlar a situação e prestar socorro aos feridos.

Ainda não há informações sobre detenções relacionadas ao incidente, e a polícia local está investigando os detalhes do ocorrido. Os moradores de Brasiléia ficaram chocados com a violência do episódio e a rapidez com que a situação se deteriorou.

Por Acreonline.net

