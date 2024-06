Um casal recém-casado na Indonésia teve a fase de lua de mel interrompida quando o marido descobriu que sua nova esposa era, na verdade, um homem. Isso não é o típico “segredinho” como esconder uma maratona de compras ou assistir a um seriado sozinho. Não, este foi um verdadeiro bombardeio.

Apenas 12 dias após o casamento, a verdade caiu como uma bomba no colo de AK, de 26 anos. Ele havia se casado com Adinda Kanza após um ano de namoro. Eles se conheceram online e se deram bem, ou pelo menos AK pensou assim. Mas foi só na lua de mel que as suspeitas de AK começaram a surgir. Por que sua nova esposa não queria ser íntima com ele? Eles não estavam legalmente casados? Algo não estava batendo.

Não era apenas a falta de intimidade. Adinda também cortou qualquer comunicação com o mundo exterior, incluindo a família de AK. Alerta vermelho, alguém? Menos de duas semanas após o casamento, AK descobriu que sua nova noiva não era, de fato, uma mulher. O choque deve ter sido monumental.

Com o apoio de sua família, AK foi à polícia. O que eles descobriram foi surpreendente, para dizer o mínimo. Segundo a polícia, Adinda agia e soava exatamente como uma mulher. “Se você olhar as fotos do casamento, Adinda parece exatamente uma mulher de verdade”, notaram. E de fato, as fotos mostravam Adinda em um deslumbrante vestido vermelho, adornada com joias, com a maquiagem perfeitamente feita. AK, em um terno vermelho e dourado combinando e chapéu, parecia completamente alheio à verdade.

“Ele também tem uma voz e um tom suaves, então não havia suspeita alguma de que ele fosse um homem”, acrescentou a polícia. A grande questão: por que Adinda foi tão longe a ponto de se passar por mulher e se casar? A mídia local sugeriu um motivo – ele pretendia roubar os bens da família de AK.

A polícia, após investigar o caso, rastreou o pai de Adinda. Adinda havia dito que seu pai estava desaparecido há anos, mas quando o encontraram, o pai confirmou a verdadeira identidade de Adinda, que era realmente um homem.

Agora, Adinda, cujo nome verdadeiro não foi divulgado, enfrenta acusações de fraude e pode pegar até quatro anos de prisão. A investigação ainda não terminou, então pode haver mais reviravoltas nesta história bizarra.

Para AK, é uma lição dura sobre os perigos de namorar online e a importância de realmente conhecer quem você está casando. Mas para o resto de nós, é uma história que é ao mesmo tempo chocante e estranhamente cativante. Só quando você pensa que já ouviu de tudo, algo assim aparece para lembrar que a verdade às vezes é mais estranha que a ficção.

Por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram