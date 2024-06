Rio Branco e Porto Velho, de Rondônia, fazem neste sábado, 1º de junho, no Florestão, um confronto pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Porto Velho é vice-líder do grupo A1 com 12 pontos e o Rio Branco ocupa a 5ª colocação com 5.

Mudanças confirmadas

O time do Rio Branco terá, mais uma vez, mudanças para a partida. O volante Márcio, suspenso, não joga e Jackson será o titular. Rogério volta a ser o camisa 9 do Estrelão após não ter atuado contra o Trem, em Macapá.

Mumu estreia

Depois de uma passagem em 2020, o zagueiro Mumu volta a vestir a camisa do Rio Branco contra o Porto Velho. O atleta desembarcou na capital acreana nesta semana e foi confirmado entre os titulares pelo técnico Wemerson Rambinho.

Porto Velho com desfalque

Depois de vencer o Barcelona por 1 a 0, na quarta 29, no primeiro jogo das finais do Estadual de Rondônia, o Porto Velho muda o foco para o duelo contra o Rio Branco.

O lateral Lucas Bala sofreu uma fratura na tíbia e na fíbula diante do Barcelona e está fora do restante da temporada.

No apito

Jardiel da Rocha, do Piauí, comanda Rio Branco e Porto Velho. Roseane Amorim e Verônica Severino, ambas do Acre, serão as auxiliares.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram