Neste sábado, 1º , o corpo de uma recém-nascida foi encontrado em um terreno baldio no bairro da Portelinha, em Porto Walter, no interior do Acre. O corpo já estava parcialmente devorado por urubus e cachorros quando um mototaxista o avistou nas primeiras horas da manhã.

O mototaxista, que encontrou o natimorto em frente à sua casa, relatou que a recém-nascida parecia ter aproximadamente cinco meses de gestação. Ele afirmou que ninguém no bairro soube identificar uma mulher grávida que pudesse ter abortado recentemente.

Jamila Ferreira da Silva, enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Porto Walter, explicou que, devido ao peso e tamanho do corpo, trata-se de um natimorto e não de um feto. “O corpo tinha 525 gramas e mais de 30 centímetros, com olhos, pés, mãos e crânio formados. Mesmo que tenha sido um aborto, não é mais considerado um feto”, explicou a enfermeira, destacando a necessidade de cuidados médicos urgentes para a mãe, que pode estar em risco de hemorragia.

A Polícia Militar e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) recolheram o corpo, e a Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar a mãe da criança. O policial civil Da Cruz afirmou que ainda é difícil fazer qualquer afirmação conclusiva e que as investigações estão em andamento.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram