O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve em um jantar promovido pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), para receber das mãos do presidente da instituição uma homenagem pela sua atuação e trabalho em prol do setor industrial do estado. O jantar, na noite desta sexta-feira, 31, encerrou a semana comemorativa do Mês da Indústria.

Foi durante a semana de comemorações, que o governador Gladson Cameli ampliou os segmentos da indústria local que têm prioridade no Programa de Compras Governamentais (Comprac), fortalecendo e reafirmando seu compromisso com um dos setores que mais emprega e, consequentemente, roda e economia no estado. O ato foi considerado uma conquista para os empresários.

A equipe governamental também foi homenageada. Receberam ainda medalhas de reconhecimento do Mérito Industrial Fieac 2024:

-José Bestene – presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre);

-Categoria Personalidade: Aberson Carvalho de Souza – Secretário de Estado de Educação;

-Categoria Personalidade: Luiz Gonzaga – deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac);

– Alírio Wanderley Neto: presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec);

-Ricardo Brandão: secretário de Estado de Planejamento;

-Paulo Roberto Correia da Silva: secretário de Estado de Administração;

-Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambom: secretário de Estado de Saúde;

-Assurbanipal Barbary de Mesquita: secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia;

-Sula Ximenes: presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

Ao receber a homenagem, o governador Gladson Cameli aproveitou o momento para destacar que vê com alegria e entusiasmo os avanços do setor no estado.

“Assim como eu, tenho a plena convicção que as demais personalidades que nesta noite aqui se encontram celebram cada notícia, cada número, cada dado que aponta o desenvolvimento social e econômico do Acre no tocante a geração de emprego e renda, de obras que garantem a contratação de mão de obra, e assim o sustento dos nossos pais de famílias. Nós, como governo, temos que criar todas as condições para que a Indústria do Acre se fortaleça e se expanda para dar a nossa população as oportunidades necessárias para sua prosperidade”, frisou.

Ao listar algumas das principais obras do estado, Cameli reforçou que é necessário a união de todos para que os serviços de qualidade cheguem à população de maneira eficaz.

“A Indústria local gera mais de 20 mil empregos formais e um PIB de R$ 1,4 bilhão. O nosso governo apoia mais de 100 indústrias, somando um total de R$ 150 milhões em incentivos fiscais. Mesmo em meio aos desafios, nosso diálogo com todos é permanente”, disse antes de finalizar agradecendo a todos os empresários que apoiam e que investem na indústria acreana.

O presidente da Fieac, José Adriano, ao homenagear os empresários disse que esse reconhecimento é importante porque mostra que o Estado tem sido um aliado do setor empresarial.

“É um momento de agradecer às instituições e às pessoas que colaboram para que a gente chegue em um momento de melhorias e uma expectativa muito positiva. Este ano a gente tem muitas expectativas positivas, sobretudo na questão da construção civil, já que temos o compromisso do governo federal, junto com o governo estadual e as prefeituras, de construção de mais de 2 mil unidades habitacionais, isso é uma expectativa de incremento na economia, mais postos de trabalho para a construção civil”, pontuou.

Essas contratações já devem ocorrer, segundo o presidente, a partir de julho, impactando em diversos setores do estado. “Entre outras vitórias, a gente tem que comemorar também o que nós conseguimos com os avanços nas compras governamentais, e hoje é um motivo de muita satisfação para vários setores industriais”, finalizou.

