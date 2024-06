Também estão previstas chuvas abaixo da média e temperaturas dentro da média

O mês de junho inicia neste sábado (1) e deve trazer consigo o início do período mais seco no estado do Acre. Além disso, com a chegada do inverno, devem ocorrer a incursão de novas ondas de frio, derrubando as temperaturas nos municípios acreanos. É o que aponta a previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”.

Segundo o pesquisador, a segunda quinzena do mês deve ser marcada por novas friagens e as chuvas devem reduzir consideravelmente.

“Neste mês, as chuvas diminuem muito em todo o Acre e o ar fica muito seco, tendo em vista as frequentes incursões de ar polar, que podem provocar acentuada quedas da temperatura, dando origem às friagens. É o segundo mês mais frio do ano”, diz a previsão.

Também estão previstas chuvas abaixo da média e temperaturas dentro da média. É também em junho que as noites ficam mais longas e os dias mais curtos.

“Junho dá início ao inverno, que ocorre no dia 21, tendo os dias mais curtos e as noites mais longas do ano, não só no Acre, mas em todo o hemisfério sul da Terra”.

Suene Almeida, ContilNet

