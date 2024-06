O cronograma de distribuição do vale gás está alinhado com o calendário de pagamentos do Bolsa Família

O Vale Gás é um benefício governamental criado para auxiliar na compra do gás de cozinha por famílias de baixa renda, enfrentando a alta dos preços e contribuindo para a diminuição da insegurança alimentar.

Além do apoio imediato, o programa é uma estratégia para fortalecer a estabilidade econômica das famílias mais vulneráveis, promovendo uma qualidade de vida melhor e mais digna.

Com a implementação dessas medidas, o governo busca amortecer os efeitos da inflação e incentivar uma economia mais robusta e justa, alcançando diretamente a população que mais precisa de suporte em tempos desafiadores

Em junho, o Auxílio Gás, terá um o valor de um botijão de gás de 13 quilos aos beneficiários e as datas já estão programadas. O valor será uma parcela de R$ 102, referente a um botijão de 13 kg.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é pago a famílias inscritas no CadÚnico que têm renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 660). Os beneficiários de outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, também podem receber o Auxílio Gás, já que benefícios sociais não são computados no cálculo da renda.O benefício também é pago a famílias que tenham na sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Que tenham cadastro qualificado pelo gestor com base em dados que possibilitem averiguação.

Consultar o benefício

Para consultar o Auxílio Gás é necessário acessar o aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iOS .

O valor do Auxílio Gás é liberado em conta digital ou bancária. Caso a família não tenha acesso a uma dessas opções de conta, será aberta, automaticamente, uma poupança social digital, quando possível.

A validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento.

Quando será o pagamento do vale gás?

O pagamento do vale gás terá início no dia 17 de junho junto com o Bolsa Família. O programa Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 para todas as famílias que atenderem aos critérios de renda e composição familiar.

O programa também paga benefícios extras para milhares de famílias:

R$ 50 por criança ou adolescente (7 a 18 anos) e por gestante;

R$ 150 por criança de até seis anos.

Calendário de junho do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é pago junto com o Bolsa Família, no mês de junho. Veja a seguir:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Por Jornal Contabil

