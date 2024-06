O Rio Branco bateu o Santa Cruz por 5 a 1 nesta sexta, 31, no Florestão, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. Kikinha (2), Vitor Hugo, Rian e Ray marcaram os gols do Estrelão e Elton anotou o do Santa Cruz. Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 4 e é vice-líder do grupo A.

Resumo da partida

Rio Branco e Santa Cruz realizaram uma partida bem disputada desde o início. Kikinha fez uma grande jogada e Denílson defendeu, Na sequência, o zagueiro Rian falhou e Souza errou o passe para o Willian na melhor chance do Santa Cruz.

Aos 38, Kikinha cobrou escanteio e Rian abriu o placar para o Rio Branco.

Na volta para a segunda etapa, Gabriel passou e Vitor Hugo invadiu e chutou cruzado, 2 a 0 Rio Branco.

O gol desequilibrou o Santa Cruz. Kikinha marcou duas vezes e Ryan marcou o 5º. Cobrando penalidade, Elton descontou.

Nickson e Érick

O atacante Kikinha fez dois gols e deu assistência. Contudo, a partida do zagueiro Nickson e do volante Érick foram peças importantes no triunfo do Estrelão.

“Poderíamos ter vencido na estreia. Continuamos trabalhando e fizemos um grande jogo contra o Santa Cruz”, declarou o zagueiro Nickson.

Fala, Cristiano!

“Conseguimos fazer um bom primeiro tempo e perdemos chances. Na segunda etapa, o segundo gol desmontou a minha equipe mentalmente e ficou muito difícil. Precisamos pensar na recuperação dos atletas e focar na partida contra o Humaitá na terça”, comentou o técnico do Santa Cruz, Cristiano Menezes.

