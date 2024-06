Nessa quinta-feira, 30, foi realizado a cerimônia religiosa de casamento de três reeducandos e suas parceiras na unidade prisional de Senador Guiomard. Os três casais tiveram a oportunidade de participar da cerimônia promovida por meio de uma parceria entre a unidade prisional e a igreja Universal.



Uma das noivas, P. S. P., conta que está muito feliz por poder casar diante de Deus. Ela conheceu o marido em 2019, antes de ele estar na unidade prisional e oficializaram a união com o juiz no ano passado, com ele já privado de liberdade, e por isso ainda não tinham tido a oportunidade de se casar no religioso, “É muito importante pra estar certinho perante a Deus, formar uma família e ser tudo correto e abençoado por Deus”, explicou.



Essa iniciativa é uma forma de trazer a família para próximo dos que estão privados de liberdade, dando a oportunidade de que se conectem com suas famílias e com uma religião, para que quando saiam do sistema prisional, possam ter uma melhor perspectiva de vida.



O chefe da Divisão de estabelecimentos penais de Senador Guiomard, Maycon Mendonça, explica que além da iniciativa de promover o casamento, foi muito importante a autorização, promovida pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), para que os filhos dos casais pudessem acompanhar a cerimônia dos pais, “uma das coisas mais importantes para esse processo de ressocialização dos apenados nessa fase de celebração de um casamento é trazer de volta o estreitamento dos laços familiares. Trazem ao reeducando um aspecto de família, de casa, de lar e que o traz a reflexão de um bom convívio lá fora”.

Os casamentos foram realizados por meio do projeto Universal nos Presídios, que presta assistência religiosa nas unidades prisionais há mais de 30 anos, mas essa é a primeira vez que esse projeto realiza um casamento religioso na Unidade Prisional de Senador Guiomard. “Este é o primeiro que nós realizamos aqui nesta unidade. Já acontece em todo o Brasil e hoje estamos aqui para estender essa oportunidade aos que aqui estão e realizar esses casamentos para quem tomou essa iniciativa de receber a bênção de Deus para a sua vida conjugal ” explicou o Pastor Willian Nascimento, que celebrou a união dos casais.

Isabelle Nascimento Agência de Noticias do Acre

Fotos: Lucas Nascimento/Iapen.

