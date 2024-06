Na manhã desta sexta-feira (31) a presidente Ivoneide Bernardino se reuniu com os professores José Wilson, Marcos Sampaio, e com o ex-vereador Jairo Cassiano, para tratar sobre elaboração e lançamento do primeiro livro que contará a história do parlamento mirim de Sena Madureira.

A obra é mais um marco importante da gestão de Ivoneide como a primeira mulher a câmara municipal, que neste ano completa 111 anos de historia.

O livro trará a história do poder legislativo desde a instalação da Intendência Municipal de Sena Madureira, no dia 7 de Maio de 1913. O livro vai abordar ainda sobre a primeira eleição, os primeiros vereadores, primeiro presidente e todos os pares que já passaram pela casa ao longo da história.

“Fico feliz em fazer parte desse momento ímpar para a câmara municipal, que enriquecerá ainda mais a história do nosso município. Sou a primeira mulher a presidir o poder legislativo e temos feito história, tendo em vista que adquirimos o primeiro veículo da casa e estamos prestes a lançar o primeiro concurso”, disse a presidente.

Por Assessoria

