O prefeito de Rio Branco, participou, na última quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, da missa e da procissão realizada pela Igreja católica em alusão a data. Ainda era dia quando os fiéis começaram a chegar na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para a celebração da missa. Em seguida centenas de fiéis percorreram as principais ruas do centro da cidade com cânticos e louvores a Deus.

Durante a caminhada foram feitas paradas para trazer a benção pelo bispo da diocese, em altares montados pelas famílias tradicionais de Rio Branco. Essa tradição atrai todos os anos multidões que veem na fé, a esperança e o amor no filho de DEUS. É uma das celebrações mais importantes do calendário católico, comemorado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, ou seja, 60 dias após a Páscoa. A festa religiosa celebra o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo.

“A única vez no ano em que Cristo eucarístico, a hostia consagrada, sai dos altares, das igrejas e vai para as ruas, para encontrar-se com o povo e abençoar o povo. E no ano, esta festa acontece duas vezes. Porque a festa de hoje é aquela que acontece na quinta-feira santa, mas como na quinta-feira santa é uma festa que fica muito escondida por causa da sexta-feira da paixão, por causa do sábado e domingo de Aleluia, aí foi criada essa nova festa para fazer acontecer de forma mais bonita, mais linda aquilo que não aconteceu na quinta-feira santa”, explicou o padre Leôncio Asfury.

A procissão de Corpus Christi é realizada em diversos países do mundo. No Acre, a tradição de decorar a entrada da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com tapetes de serragem colorida é uma marca registrada desde o começo da tradição. A técnica em enfermagem Renata Miranda fez o percurso descalça. Muito emocionada, ela disse que não se trata de nenhuma promessa, mas da alegria de estar tão perto do sacramento de Jesus Cristo.

“Estar aqui hoje é um agradecimento a Deus por tudo, pela vida e por tantas bênçãos que ele nos concede, pode ser pedido, mas o meu coração hoje tem gratidão. E isso foi a forma que eu encontrei de agradecer a Deus, por tantas bênçãos, por ser tão maravilhoso e por nos dar o privilégio de estar perto da Eucaristia”, enfatizou.

“Maravilhoso, isso aqui é o corpo e sangue de Cristo. Todos os anos, eu e a minha diretora espiritual participamos”, disse a professora Maria José.

Para o prefeito da capital que segue a tradição há muitos anos, esse dia é consagrado para a renovação da fé. Ele ressalta a importância de vir buscar em DEUS a sabedoria para administrar a Cidade e trazer dias melhores para a população.

“Esse é o momento de renovação do nosso espírito. A comemoração do Corpus Christi para todo o povo cristão é fundamental. Que é o momento para a gente lembrar o quanto foi o seu sofrimento, o quanto ele sofreu para nos salvar. E que ele está sempre à disposição para nos perdoar, para nos ajudar, para nos dar sabedoria. E principalmente nós que tratamos da coisa pública, que sempre temos problemas o tempo todo para resolver. E a gente busca em Cristo a nossa força, a nossa sabedoria, para que a gente possa vencer todos os obstáculos e fazer o máximo que a gente puder para atender o nosso povo de Rio Branco. Especialmente os que mais precisam.”

Luiz Cordeiro / Assecom

