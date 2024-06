Na tarde desta sexta-feira (31), Joaquim Batista, 66 anos, policial militar aposentado do Estado do Mato Grosso, foi encontrado morto a tiros em sua propriedade rural localizada no ramal Baixa Verde.

Equipes de segurança pública, incluindo a Polícia Civil, Perícia Criminal, rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar de Rondônia, foram rapidamente acionadas e deslocadas para o local do crime.

Segundo relatos, a esposa da vítima, de 47 anos, encontrou o corpo do marido ao chegar ao sítio. Ela não soube identificar quem poderia ser o autor do crime.

A Polícia Civil de Rondônia já iniciou as investigações para elucidar as circunstâncias e os responsáveis pelo assassinato do policial militar aposentado.

Por AcreOnline.net

