Um trágico acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (31) na BR-364, próximo ao rio do Peixe, no município de Itapuã do Oeste, a 110 quilômetros de Porto Velho, Rondônia. Francisco Moreira dos Santos, de 68 anos, conhecido como “Chico Copaíba”, faleceu após colidir frontalmente sua motocicleta Honda Biz contra uma carreta.

A Polícia Rodoviária Federal, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para registrar a ocorrência. Devido à violência do impacto, o motociclista morreu instantaneamente no local.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas da colisão.

Por AcreOnline.net

