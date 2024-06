Os 10.735 moradores de Porto Walter receberam, das mãos do governador Gladson Cameli, na última quinta-feira, 30, a revitalização da Unidade Mista de Saúde da cidade. O chefe do Executivo esteve no município para a entrega não só da unidade, mas pra assinar ordens de serviços também na área de educação, com reforma de escolas, entrega de tablets e revitalização do ginásio poliesportivo.

Na revitalização da unidade, foram empregados R$ 823.679,14 provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Wagner Felipe. Com entrega de tablets, ordem de serviços e revitalização da unidade, os investimentos em Porto Walter nessas ações somam os R$ 2 milhões.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar, juntamente com minha equipe, acompanhado de nossos deputados estadual e federal, secretários, ao lado de vereadores e do prefeito, para essa agenda tão importante que estamos cumprindo desde ontem”, destacou Cameli ao iniciar sua fala.

Na quarta-feira, 29, o governador esteve em Cruzeiro do Sul para entregar o aparelho de ressonância magnética que foi implantado no Hospital do Juruá. Com a medida, ele destacou que pacientes, que antes precisavam se deslocar para fazer esse tipo de exame pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD), agora pode fazê-lo sem precisar viajar.

Para ele, a revitalização da unidade reforça os investimentos na área da saúde e prioriza a humanização ao propiciar um ambiente com melhor estrutura não só para atender aos pacientes, mas também aos servidores que ali trabalham.

Ao listar esses investimentos, Cameli enfatizou que só é possível ações como essa, quando o Estado cria uma aliança forte com os deputados estaduais, os prefeitos dos 22 municípios e também com a bancada federal.

“Com o empenho de todos, estou aqui para entregar essa obra tão importante que é a unidade mista de Porto Walter. Reforçando o compromisso de que nos propomos a oferecer, no serviço público, seja ele na saúde ou educação, a mesma qualidade de um serviço privado”, pontuou.

Saúde indo até à população

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, relembrou que tem sido um pedido constante do governador Gladson Cameli de que os serviços cheguem até à população com mais facilidade.

“É desafiador fazer saúde na capital e ainda mais desafiador nos municípios de difícil acesso. Com investimento de quase R$ 1 milhão, nós montamos uma estrutura para todo atendimento. Isso é um pouco do que o governador tem pedido, que é levar saúde para a população ao invés de tirar essas pessoas de suas cidades em busca de serviços de saúde”, declarou.

O titular da pasta também relembrou a parceria com o prefeito de Porto Walter, Cesar Andrade, que, durante a reforma da estrutura, cedeu uma unidade básica de saúde para que os atendimentos não fossem impactados.

“Aqui fica minha gratidão por essa obra, que mostra que quando o Estado, município e todos os órgãos trabalham juntos a gente consegue entregar resultados eficientes. Esse é nosso principal objetivo: o bem-estar da população.”

Para Erasmo Oliveira Sales, gerente-geral da unidade, a entrega materializa um sonho de todos os envolvidos e beneficiados nesse projeto.

“Só temos a agradecer ao governador Gladson Cameli e toda sua equipe que nos deu essa sustentação. A unidade está entregue com sua capacidade máxima de atendimento. A gente espera agora só manter para que a população posso cada vez mais ter um atendimento melhor.”

Estado, Aleac e bancada federal

Representando a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Nicolau Junior, primeiro secretário, enfatizou que os parlamentares têm se empenhado em prol de todas as cidades, destinando emendas e fiscalizando serviços.

“Nos últimos anos, as cidades e secretarias têm recebido recursos e isso só tem sido possível com o apoio do Estado. Cada deputado engrandeceu seu mandato destinando esses recursos e agora no final do ano teremos circulando mais de R$ 80 milhões provenientes de emendas parlamentares”, revelou.

Direcionando sua fala para o governador, o prefeito Cesar Andrade reconheceu o esforço que o Estado tem feito para a melhoria na qualidade de vida dos habitantes de Porto Walter.



“Sabemos da dificuldade de gerar um município pequeno como o nosso, imagine um estado inteiro. Então, quero dizer que é nítida a transformação que nossa cidade teve nessa gestão e quero destacar a importância que o senhor tem tido em áreas como saúde, educação e todas as outras áreas. E, para a nossa população, dizer que ainda temos muito o que avançar até o fim de nossa gestão”, garantiu.

Uma das atuações mais importantes para destinação de recursos para o estado acreano, principalmente na região do Juruá, é o deputado federal Zezinho Barbary. No evento, mais uma vez, ele pôs seu mandato à disposição do governo do Estado.

“Essa obra mostra, mais do que qualquer discurso, que a união faz a força. Estamos em Brasília assumindo nosso compromisso e sempre colocando a população em primeiro lugar, destinando recursos para que a gente possa trazer cada vez mais investimentos para a população”, se comprometeu.

Por Tacita Muniz Agência de Noticias do Acre

Fotos: Josciney Bastos/Secom

