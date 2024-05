Está causando alvoroço nesta quinta-feira (30/5) um evento de MMA transmitido pela TV Romena, que exibiu uma luta peculiar entre o veterano Perversu e duas jovens lutadoras, Bettyshor e Roxana Tutu.

O cenário, que inicialmente parecia uma competição comum, logo se transformou em um espetáculo bizarro, levando a críticas negativas e muitas piadas nas redes sociais. “A comissão esportiva deveria intervir e encerrar esse tipo de evento”, declarou um crítico indignado com a situação. Enquanto isso, outros espectadores optaram por se divertir com a cena inusitada. “Na Romênia, resolveram colocar um marido, esposa e amante no ringue! Vejam só no que deu kkkkk”, ironizou um usuário nas redes sociais.

O vídeo do confronto rapidamente se tornou viral, gerando debates sobre os limites do entretenimento e a ética esportiva. Enquanto alguns pedem o fim desse tipo de espetáculo, outros enxergam nele apenas uma forma de entretenimento incomum e irreverente.

Por CM7

