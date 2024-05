Uma tragédia ocorreu no Aeroporto de Amsterdam na véspera do feriado de Corpus Christi, quando um passageiro foi sugado pelo motor de um avião. O incidente ocorreu na quarta-feira (29) enquanto a aeronave da Embraer se preparava para decolar rumo a Billund, na Dinamarca.

De acordo com reportagem de O Globo, a vítima ainda não foi identificada, e as circunstâncias exatas do acidente permanecem desconhecidas. O aeroporto confirmou o ocorrido em nota oficial, expressando condolências aos familiares da vítima e informando que a Polícia Militar Real está investigando o caso.

“Hoje houve um incidente horrível em que uma pessoa acabou no motor de uma aeronave. Nossos pensamentos estão com os parentes e a Polícia Militar Real está investigando este incidente”, declarou o comunicado.

Os passageiros e tripulantes que testemunharam o trágico evento estão recebendo atendimento médico. A decolagem foi suspensa, e a aeronave esvaziada rapidamente após o incidente.

A tragédia levanta preocupações sobre a segurança operacional no aeroporto, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os detalhes do acidente.

Por AcreOnline.net

