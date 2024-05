Buscando adquirir conhecimento para aprimorar ainda mais sua gestão à frente da câmara municipal de Sena Madureira, a presidente Ivoneide Bernardino, participou na última terça-feira (28) do seminário “Orientações de Encerramento de Mandato e Transição Responsável – 2024”, promovido pela escola de contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O seminário ocorreu na sede da Associação de Municípios do Acre (AMAC) e contou com a presença de prefeitos e gestoras de todo o estado. O evento foi comandado pela conselheira e presidente da escola de contas do TCE, Naluh Gouveia.

“Foi uma tarde muito aprendizado e muito proveitosa. Buscar conhecimento nunca é demais, ainda mais quando se trata de administrar instituições públicas. Agradeço a conselheira Naluh Gouveia pela ótima recepção”, disse a presidente.

Além da presidente, o procurador jurídico Dr. Raimundo Monteiro, e a diretora financeira, Valéria Diniz, também estiveram presentes.

Por: Assessoria

