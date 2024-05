A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia da 2ª regional de Rio Branco, recuperou uma motocicleta furtada do estacionamento de um supermercado no 2º Distrito da capital.

O furto ocorreu em 19 de abril, com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia da Cidade do Povo. Os investigadores da 2ª regional iniciaram diligências para identificar os autores e localizar o veículo furtado.

Após semanas de operações e coleta de informações, a polícia localizou o suspeito, identificado pelas iniciais S.S.A., e encontrou a motocicleta em uma casa abandonada no bairro Recanto dos Buritis.

O veículo será devolvido ao proprietário após os trâmites legais, e o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. A recuperação do veículo destaca o compromisso da PCAC com a segurança e a proteção do patrimônio dos cidadãos.

Por Acreonline.net

