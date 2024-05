Além de correr nu pelo corredor, o peladão do avião ainda derrubou uma comissária de bordo durante toda a confusão

Um avião teve que retornar ao aeroporto após decolagem por conta de um fato curiosos. Um passageiro que estava na aeronave acabou correndo nu pelo corredor do avião e atraplahou o voo.

O caso aconteceu após o avião decolar da cidade de Perth, na Austrália. Além de correr nu pelo corredor, o peladão do avião ainda derrubou uma comissária de bordo durante toda a confusão.

De acordo com as informações, o voo era da companhia Virgin Australia e tinha como destino final a cidade de Melbourne. O passageiro foi preso assim que o avião pousou no aeroporto.

A agência de notícias Associated Press informou que o homem foi levado a um hospital para uma avaliação. Até o momento, não se sabe o motivo para o ato do passageiro.

Em comunicado, a Virgin Australia pediu desculpas aos passageiros e disse que a segurança deles é a prioridade da companhia.

Em comunicado, a Virgin Australia pediu desculpas aos passageiros e disse que a segurança deles é a prioridade da companhia.

Fonte: D24am

