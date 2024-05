A Netflix aumentou mais uma vez os valores de seus planos de assinatura, impactando diretamente aqueles que decidirem assinar o serviço de streaming a partir de agora. Sem um anúncio oficial, a plataforma surpreendeu os novos clientes com os reajustes.

Menos de um ano após cancelar seu plano básico sem anúncios no Brasil, a plataforma alterou o valor do Plano Padrão com anúncios para R$ 20,90, que permite o uso de duas telas na mesma residência. Antes, esse plano custava R$ 18,90.

Novos Preços dos Planos de Assinatura

Plano Padrão com Anúncios: Agora custa R$ 20,90, um aumento em relação ao valor anterior de R$ 18,90. Este plano oferece acesso a duas telas simultâneas na mesma residência.

Plano Padrão (sem anúncios): Passou de R$ 39,90 para R$ 44,90. Este plano também permite o uso de duas telas na mesma residência.

Plano Premium: O preço foi reajustado de R$ 55,90 para R$ 59,90. Este plano permite o uso simultâneo de quatro telas na mesma residência e oferece qualidade de vídeo em resolução 4K.

Por enquanto, o valor para uso em compartilhamento de senha permanece inalterado, custando R$ 12,90 por tela adicional.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram