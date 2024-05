Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em um terreno baldio na rua Iritama, conjunto Oswaldo Américo, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Conforme informações repassada à polícia, a vítima seria usuária de drogas e conseguia renda vendendo pinturas e artesanatos.

Ainda conforme informações de populares, repassadas à polícia militar, a vítima chegou ao local por volta das 6h00, acompanhada por um homem em uma motocicleta. Testemunhas afirmaram que o motociclista ordenou que a vítima se ajoelhasse e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça dela.

O Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionado para realizar a perícia no local do crime. Após os procedimentos periciais, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer a identidade da vítima e as circunstâncias que levaram ao homicídio.

As autoridades esperam que novas informações possam surgir para auxiliar na investigação e na captura do autor do crime.

Por Gomes-cm7

