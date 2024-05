Durante visita ao município de Porto Walter, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais nas escolas Borges de Aquino e Adalberto Sena 2º, esta segunda que fica na zona rural, na comunidade Natal. São R$ 250 mil empenhados para as adequações prediais nas duas instituições. Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para reforma do ginásio estadual poliesportivo Aderlan da Silva.

As ações em Porto Walter somaram R$ 2 milhões. A medida visa cumprir com as metas previstas no plano de governo do Acre, com investimentos na área educacional em todas esferas, e fortalecendo as unidades escolares na parte estrutural com espaços adequados à comunidade escolar.



“Estamos desde ontem em uma agenda extensa, levando entregas importantes e colocando o Estado à disposição das pessoas com todas as secretarias”, frisou o governador do Acre, Gladson Cameli.

Essas melhorias permitirão que as escolas ofereçam um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos, bem como o desempenho profissional dos educadores e funcionários.

Com a ordem de serviço firmada, a Empresa Fidelis Engenharia, Comércio e Serviços Ltda tem três meses para concluir a manutenção das duas escolas.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, disse que cada vez mais o Estado tem visitado os municípios levando boas notícias e ações que têm mudado a vida das pessoas.

“Às vezes que viemos aqui foi para trazer boas notícias, boas ações. Sabemos a importância da educação no dia a dia das pessoas. Hoje garantir a alimentação com prato extra, acesso à internet, a tem que reconhecer que a equipe do núcleo tem um esforço fenomenal. Aquele aluno que nunca teve possibilidade de ter um aparelho está agora com condições de ter acesso a tecnologia e livros”, disse.

Na mesma cidade, o governador também entregou, ao lado do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a reforma da unidade mista de saúde da cidade. Mais uma vez, ele reforçou a importância da união dos órgãos públicos para o progresso do estado.



“É muito importante o papel da Assembleia Legislativa do Acre têm tido na chancela de todos os pedidos que o Executivo faz e junto com a bancada federal vamos diminuindo a diferença.”

Quando se fala em reforma, a atuação da Secretaria de Estado de Obras é imprescindível para análises e execução das melhorias. O secretário de Obras, Ítalo Lopes, também esteve no evento e se disse orgulhoso de participar de entregada tão importantes.

“Quando estivemos aqui, era de partir o coração a situação da unidade mista de saúde. Mas, o secretário Pedro e o governador nos orientaram e posso dizer que hoje é um dos momentos mais felizes da minha gestão como secretário. Poder contribuir com isso é um orgulho imenso e também assinamos ordem de serviço para a reforma do ginásio. A Secretaria de Obras é isso: saúde, educação e qualidade de vida”, finalizou.

Por Tácita Muniz- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Josciney Bastos/Secom

