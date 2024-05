O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para o dia 29 de junho o início do Campeonato Estadual Sub-15. A competição terá cinco equipes na disputa do título e servirá de base para a formação da seleção acreana.

“Vamos promover a competição com os clubes interessados. Teremos uma fórmula de disputa onde todas as equipes irão jogar entre si e isso vai valorizar o torneio.

Seleção acreana

Segundo Rafael do Vale, a equipe campeã do Estadual será a base para a formação da seleção acreana. O Acre estará na disputa da Taça Brasil de Seleções no mês de novembro em Fortaleza, no Ceará.

Equipes na disputa

Corinthians

Café com Leite

Rio Branco

Palmeiras

Villa

Por PHD Esporte Clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram