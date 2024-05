Quatro acusados pelo assassinato do gari João Delmiro Batista foram a júri popular na última quarta-feira (29) na Comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira. Josué Almeida da Silva, Aeliton Morais de Lima, Zamir Monteiro de Souza e Thiago da Silva enfrentaram as acusações de homicídio, integrar facção criminosa e corrupção de menor.

O julgamento, iniciado pela manhã, se estendeu até o período noturno. Josué e Aeliton foram absolvidos. Zamir Monteiro e Thiago Silva receberam a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão cada um.

O crime ocorreu em 21 de julho de 2022, quando João Batista foi retirado de um carro da Semsur e executado em via pública, na estrada Mário Lobão, Segundo Distrito de Sena Madureira. Batista era filho de Raimunda Muniz e Antônio Estaca, moradores conhecidos da região.

Por AcreOnline.net

