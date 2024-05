No Govcast, o podcast do Governo do Estado, transmitido em cadeia pelas Rádios Aldeia FM, Difusora, Instagram e Youtube a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, e o médico Osvaldo Leal falaram sobre a importância dos pais e responsáveis levarem as crianças menores de cinco anos para serem imunizadas contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, na campanha de vacinação lançada pelo Ministério da Saúde de 27 de maio a 14 de junho de 2024.

Aos jornalistas Jefson Dourado e Paula Amanda a coordenadora esclarece que poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda, causada pelo poliovírus, que pode causar paralisia muscular dos membros inferiores de forma assimétrica, irreversível, podendo levar a óbito e em casos graves da doença. Portanto, e vacinação é a principal forma de prevenção.

“Para a campanha no Acre o MS enviou cerca de 70 mil doses, devendo chegar a até 90 mil doses até o final da campanha. As vacinas contra a poliomielite estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde de Rio Branco e nos municípios, onde as prefeituras são encarregadas pela logística”, reforçou.

O médico Osvaldo Leal reforça que a vacinação é essencial para reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, onde a doença foi eliminada nos anos 90, acrescentando ser importante utilizar os espaço de comunicação disponibilizado pelo Estado para combater o negacionismo a ciência e a desinformação sobre a importância para a saúde pública, ter uma população devidamente vacinada.

“A vacinação sempre fez parte da estratégia da saúde pública para combater doenças graves. Portanto, mães, levem seus filhos pois a prevenção é o melhor caminho e a ciência estuda e pesquisa o rumo certo para um vida com saúde ”,

Por Neide Santos- Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Makleuri/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram