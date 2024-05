A motociclista Natália Rodrigues Rola, 27 anos, foi vítima de acidente de trânsito durante a colisão entre motos na manhã desta quarta-feira (29), no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com a Francisco Mangabeira, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Natália trafegava sentido centro-bairro pela rua Quintino Bocaiúva em um motocicleta modelo Biz, de cor branca e placa QWP-5F83, quando acabou batendo na lateral da moto Honda CG 150 Titan, de cor vermelha e Placa QLW-0C22, que trafegava sentido bairro-centro pela rua Francisco Mangueira.

Com o impacto, a moto Titan foi arremessada sobre a calçada e o motociclista que pilotava ela, ainda não identificado, ficou com escoriações na mão e na perna. Já Nathália acabou desmaiando com o choque das motos e teve uma fratura no fêmur esquerdo, sangramento ativo no nariz e estava desorientada ao retornar no desmaio.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e acionaram o policiamento de trânsito e o socorro médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias, sendo uma avançada e uma básica para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Depois de estabilizada, Natália foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco. Já o motociclista da moto Titan recebeu atendimento médico e permaneceu no local.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após o procedimento de praxe, as duas motos foram entregues a parentes das vítimas.

Ithamar Souza – ContilNet

