Profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo do Acre têm a chance de receber premiação em dinheiro em cada uma das categorias do Prêmio de Comunicação do Governo do Estado, lançado este mês em Rio Branco. A premiação para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto é de R$ 15 mil. Para os classificados em segundo lugar, a bonificação é de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro colocado será de R$ 5 mil, e R$ 2 mil para o segundo. Serão ao todo R$ 107 mil em prêmios.

“Este ano, no prêmio que homenageia a jornalista Val Sales. Como forma de reiterar nosso compromisso em reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa acreana, inserimos melhorias e ampliamos o valor da premiação. Em 2023, a primeira edição do evento contou com mais de 90 trabalhos inscritos; desta vez, a expectativa é reunir um número ainda maior de trabalhos. Aproveitamos para convidar jornalistas e estudantes a produzirem e inscreverem seus trabalhos”, enfatiza a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

As inscrições se iniciam em outubro. Profissionais e acadêmicos poderão inscrever matérias veiculadas a partir de 1º de janeiro de 2024 ou produzir novas matérias especialmente para concorrer ao prêmio.



Poderão ser inscritas reportagens que abordem conteúdos de interesse e relevância social nas mais diversas áreas, como educação, meio ambiente, saúde e segurança pública, entre outras que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo em prol da sociedade.

As reportagens devem ser editadas e publicadas em português. Cada candidato poderá inscrever, no máximo, três trabalhos na mesma modalidade, sendo que apenas um será premiado, valendo aquele que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

De acordo com o regulamento, os trabalhos serão avaliados conforme o grau de conexão da pauta com a promoção à cidadania, a relevância da pauta escolhida no contexto regional, a originalidade na abordagem desenvolvida e o apuro técnico na produção do material.



Na modalidade de concurso, de caráter exclusivamente cultural, informativo e recreativo, sem qualquer custo de inscrição ao participante, o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre será desenvolvido em três etapas.

Etapas

1ª Etapa – Pré-seleção: de 4 a 8 de novembro de 2024.

2ª Etapa – Avaliação júri: de 11 a 18 de novembro de 2024.

3ª Etapa – Premiação: 28 de novembro de 2024.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no período de 21 a 31 de outubro de 2024, por meio do site https://agencia.ac.gov.br. Em caso de dúvida ou dificuldade na inscrição, basta entrar em contato via e-mail [email protected].

Confira aqui o regulamento:

Por Cleide Santos- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram