EMS, de 33 anos, foi condenado a 44 anos e sete meses de prisão por abusar sexualmente de três irmãs no município de Senador Guiomard, Acre. A sentença foi proferida após investigações iniciadas em agosto do ano passado, quando a Polícia Civil do Acre foi informada dos maus-tratos

A situação ocorreu à tona quando quatro irmãos se recusaram a voltar para casa devido aos maus-tratos do padrasto, EMS. Durante a investigação, foi descoberto que, além das agressões físicas, havia preconceitos de abuso sexual. As três irmãs revelaram ter sido abusadas pelo padrast

A EMS, que já possuía um mandato de prisão por furto qualificado em Xapuri, foi presa preventivamente. Em interrogatório, ele confessou os abusos, embora tenha ne

A sentença ainda pode ser apelada, mas a publicação representa um importante passo na busca por justiça para as vítimas. A Polícia Civil do Acre e o Conselho Tutelar continuam a trabalhar juntos para proteger crianças e adolescentes em situação

