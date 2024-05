Na tarde desta quarta-feira, 29, no bairro Areial, Via Chico Mendes, em Rio Branco, um adolescente armado com uma espingarda caseira tentou assaltar uma mulher na calçada. Um policial presente reagiu rapidamente, disparando um tiro de contenção que atingiu o menor. Ferido, o adolescente ainda tentou fugir de bicicleta, mas caiu logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma viatura de suporte avançado levou o adolescente, em estado grave, ao Pronto-Socorro. Ele foi ferido nas costas por um tiro que atravessou seu corpo.

Policiais militares do 2º Batalhão apreenderam a espingarda e a bicicleta, encaminhando-as para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA). A equipe de pronto emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o caso.

Por Acreonline.net

