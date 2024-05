Na tarde desta quarta-feira, 29, uma colisão entre uma motocicleta e um carro no cruzamento das ruas Envira e Laurindo Barbosa, no Conjunto Habitacional Jequitibá, região do Calafate, em Rio Branco, deixou o entregador Ângelo Araujo Lopes, de 22 anos, gravemente ferido.

Ângelo trafegava pela rua Laurindo Barbosa com sua motocicleta Titan CG 160 vermelha, placa QLZ-9E48, quando colidiu lateralmente com um carro modelo Saveiro prata. O impacto arremessou Ângelo, que sofreu uma forte batida na cabeça ao cair no asfalto, perdendo a consciência.

O motorista do veículo, ileso, prestou socorro imediato e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ângelo foi estabilizado e levado entubado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, com Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) e sangramento nos ouvidos, nariz e boca.

A Polícia Militar isolou a área para a perícia, liberando o veículo após os procedimentos, enquanto a motocicleta de Ângelo foi levada para a casa de amigos.

