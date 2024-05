A Prefeitura de Rio Branco tem intensificado o Programa Asfalta Rio Branco, trazendo significativas melhoras para a cidade.

Na última segunda-feira, 27 de maio, os 1.800 metros do Ramal da Garapeira, na Regional da Vila Acre, passam por um processo de tapa-buracos e troca de solo, preparando a via para receber a tão esperada camada asfáltica.

Simultaneamente, outra frente de trabalho está em fase de conclusão na Avenida Amadeo Barbosa, onde a pavimentação asfáltica está sendo aplicada, deixando a avenida bem estruturada e melhorando significativamente a trafegabilidade.

Sob a responsabilidade da construtora GBM, as obras estão progredindo bem. Segundo o encarregado de obra da empresa, Teomarcos Silva, a empresa mantém o cronograma e tudo indica que a entrega será realizada dentro do prazo. Com todos esses esforços, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso em tornar a cidade mais bonita e organizada, proporcionando melhores condições de tráfego e qualidade de vida para os rio-branquenses.

“Hoje é a parte da capa asfáltica, só o asfalto e o remendo profundo nas outras vias e está sendo assim os serviços de hoje”, enfatizou Teomarcos.

