Na madrugada do último domingo (26), um homem de 40 anos, identificado como Bruno Henrique Teixeira, foi brutalmente assassinado com nove facadas em um disk bebidas localizado na Avenida Rio Mississipi, no Bairro Jardim Europa, em Uberlândia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o incidente teve início com uma discussão entre clientes sobre a venda de produtos na loja. O autor do crime, um homem de 44 anos, que estava no local com sua esposa, deixou o estabelecimento durante a discussão e retornou armado com uma faca.

Testemunhas relataram que, ao voltar, o autor iniciou um novo confronto com Bruno Henrique Teixeira, desferindo cerca de nove facadas que atingiram o rosto, braço, costas, nuca e pescoço da vítima. Infelizmente, Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PM foi acionada e, após buscas na área, conseguiu identificar e localizar o autor do crime em sua residência. Ele foi preso após confessar o homicídio. Os veículos dos envolvidos no incidente foram apreendidos e encaminhados para um pátio credenciado.

A Polícia Civil está investigando o caso para entender todas as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram