Um carro Fiat pegou fogo por volta das 15 horas desta terça-feira, 28, na principal avenida do bairro Sobral, em Rio Branco. Nossa reportagem obteve imagens exclusivas do incidente. Testemunhas afirmam que o incêndio foi causado por um curto-circuito no sistema elétrico do veículo.

O carro estava parado, e o fogo foi contido com a ajuda de populares que passavam pelo local. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Por Acreonline.net

