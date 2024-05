No último domingo (26), uma briga generalizada interrompeu a cavalgada em comemoração aos 47 anos do município de Mâncio Lima, no Acre. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas. A Prefeitura de Mâncio Lima informou que a confusão foi causada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e que ninguém foi preso.

Apesar do incidente, a programação do aniversário da cidade continua. Na próxima quarta-feira (29), é esperado o show do cantor Vitor Fernandes, com previsão de participação de 20 mil pessoas. As autoridades estão reforçando a segurança para garantir a tranquilidade nos próximos eventos.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram