Na noite da última segunda-feira (27), um barbeiro identificado como Vitinho foi alvejado com vários tiros enquanto trabalhava na avenida Itaipê, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus. De acordo com informações preliminares, um suspeito entrou na barbearia e, após uma discussão, disparou várias vezes contra Vitinho.

A vítima foi imediatamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o hospital mais próximo. Este incidente destaca a necessidade urgente de medidas de segurança mais eficazes na zona norte de Manaus. A comunidade aguarda respostas rápidas das autoridades e torce pela recuperação de Vitinho, que continua a lutar pela vida no hospital.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, que segue sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Por CM7

