A seleção brasileira feminina de vôlei alcançou a liderança provisória da Liga das Nações de Vôlei (LNV) após conquistar sua quinta vitória consecutiva. Nesta quinta-feira (28), a equipe venceu o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11.

A partida marcou o retorno da central Thaisa, bicampeã olímpica (Pequim 2008 e Londres 2012), que jogou pela primeira vez nesta edição da LNV, contribuindo com 11 pontos. “Fiquei muito feliz de entrar e ajudar da melhor maneira possível. O importante é a vitória, uma vai completar a outra”, declarou Thaisa à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A capitã Gabi, destaque do jogo, somou 25 pontos. “Que jogo, né? Tivemos que ter muita paciência por conta da qualidade do Japão. Passamos por momentos de muita pressão, mas fiquei feliz, foram todas as 14 do time que fizeram a diferença. Temos mais três partidas dificílimas pela frente”, disse Gabi.

Com o triunfo, o Brasil alcançou 14 pontos, superando a Polônia, que também está invicta e tem 12 pontos. As polonesas jogam contra a Sérvia às 18h, e se vencerem, poderão retomar a liderança.

A LNV reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo, e as duas melhores equipes do torneio serão cabeças de chave nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tanto a seleção feminina quanto a masculina do Brasil já garantiram vaga em Paris.

O próximo desafio do Brasil será contra os Países Baixos, na quinta-feira (30), às 8h30 (horário de Brasília).

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram