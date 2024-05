A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu na manhã desta segunda-feira, 27, um mandado de prisão preventiva contra J.G.T., expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsão da Comarca de Rio Branco. A decisão do magistrado baseou-se na gravidade do delito, com o objetivo de garantir a ordem pública.

De acordo com o inquérito policial, J.G.T., juntamente com dois comparsas ainda não identificados, abordou dois jovens em via pública, utilizando uma arma de fogo para subtrair pertences pessoais como carteira e smartphone. O crime ocorreu na região do 2° distrito de Rio Branco.

A equipe de investigadores da DCORE monitorou o suspeito durante a manhã, conseguindo cumprir o mandado de prisão com sucesso. Este não foi o primeiro encontro de J.G.T. com a justiça. No dia 13 deste mês, ele havia sido preso por receptação após ser flagrado com produtos provenientes de um furto em um grande comércio da capital. Na ocasião, ele foi beneficiado com monitoramento eletrônico.

Com J.G.T. fora de circulação, os investigadores o apresentaram na sede da DCORE e, posteriormente, ele foi entregue à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos de praxe. O suspeito agora se encontra à disposição da Justiça e será submetido a audiência de custódia.

As investigações sobre o caso seguem em andamento, com a Polícia Civil trabalhando para identificar e prender os comparsas envolvidos no crime.

Assessoria/ PCAC

