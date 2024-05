O Atlético goleou o Independência por 7 a 1 na tarde desta terça, 28, no Florestão, e conquistou o primeiro triunfo no Campeonato Estadual Sub-20. Os gols atleticanos foram marcados por Cholá (2), Evenilson (2), Paulo Henrique, Caio e Cláudio, enquanto Vinícius fez o gol de honra do Tricolor.

Galo dominou

O Atlético dominou a partida desde o início e foi para o intervalo vencendo por 3 a 1. Na segunda etapa, o Galo seguiu jogando melhor e conquistou um grande resultado.

Fala, Caio!

“Tivemos uma equipe mais forte e soubemos aproveitar as oportunidades. Perdemos muitas oportunidades na estreia contra o Náuas, mas contra o Independência fizemos um grande jogo”, disse o meia Caio, um dos destaques da goleada do Atlético.

Não funcionou

Para o técnico Illimani Suarez, o Independência fez um jogo muito abaixo e nada funcionou.

“Teremos mais opções para a partida contra o Náuas e vamos realizar mudanças no time”, afirmou o treinador.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram