O técnico de enfermagem identificado pelas iniciais F.S.A., de 55 anos, foi preso na noite do último domingo (26) durante a troca de plantão na Maternidade de Rio Branco, acusado pelo estupro de duas irmãs.

Segundo informações do delegado responsável pelo caso, Aldizio Neto, os agentes passaram cerca de uma semana tentando capturar o criminoso. Em determinado momento conseguiram descobrir que ele estaria de plantão no domingo, então fizeram campana para aguardar sua saída do trabalho. Ele foi preso na portaria da maternidade.

F.S.A., foi condenado há 17 anos de prisão pelo estupro de duas meninas de 10 e 11 anos, na época do crime, em 2020. Ele foi encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Segundo informações, ele morava na zona rural de Capixaba e dava auxílio a uma vizinha, que passava necessidade com suas filhas. Ele aproveitava a situação para cometer os estupros.

Os abusos sexuais foram descobertos por um médico que atendia as meninas. Nas consultas ele descobriu a ocorrência de corrimentos e de doenças sexualmente transmissíveis. Em seguida, os estupros foram revelados e as investigações chegaram ao autor do crime.

Suene Almeida, ContilNet

