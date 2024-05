Um delegado da Polícia Civil, de 37 anos, foi baleado por um policial militar de folga durante uma discussão na Rua Irmã Carolina, no bairro Belém, zona leste de São Paulo. O incidente, ocorrido em frente a um comércio, foi registrado por uma testemunha e mostra os dois agentes e outras sete pessoas na calçada.

Conforme as imagens, os policiais se afastam para o meio da rua, onde o delegado caminha em direção ao PM, que recua com uma arma em mãos. Dois disparos são ouvidos logo em seguida. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a discussão inicial envolvia o delegado e outras duas pessoas. O delegado, aparentando sinais de embriaguez, teria avançado sobre o PM após sua chegada.

O delegado foi atingido na perna e levado ao Hospital Santa Casa. Exames toxicológico e de embriaguez foram requisitados. A SSP informou que o delegado estava afastado de suas funções por motivos médicos. As armas dos dois policiais foram apreendidas para perícia.

O caso foi registrado como lesão corporal no 30° Distrito Policial (Tatuapé), e a Corregedoria da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, está acompanhando a investigação. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do delegado.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram