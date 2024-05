O aguardado 13º salário do Bolsa Família não estará disponível em 2024. Instituído apenas uma vez, em 2019, o benefício não foi renovado nos anos seguintes. Essa medida, que gerou expectativas em muitas famílias, foi descartada pelo governo federal para o ano corrente.

O Bolsa Família, programa essencial para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, mantém o valor mínimo de R$ 600 por família. Além disso, continua oferecendo adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para integrantes de 7 a 18 anos, gestantes e lactantes.

Embora o 13º não faça parte do panorama deste ano, alguns estados e municípios têm a autonomia para instituir complementações financeiras aos beneficiários do Bolsa Família. Iniciativas locais, como as leis em Pernambuco e Paraíba, garantem um pagamento adicional aos beneficiários.

As reformulações no programa trouxeram benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar, que contemplam diferentes faixas etárias e situações familiares. O Bolsa Família continua desempenhando um papel crucial na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

Quanto ao calendário de pagamentos, houve antecipação para regiões em situação de emergência, com depósitos entre 18 de janeiro e 23 de dezembro. É essencial que os beneficiários consultem regularmente seu cadastro e mantenham os dados atualizados para garantir a continuidade do benefício.

Embora o 13º do Bolsa Família não seja uma realidade em 2024, o programa continua a ser uma fonte vital de suporte para muitas famílias brasileiras, proporcionando uma renda básica e promovendo a inclusão social. É importante estar informado sobre as regras e atualizações do programa para garantir o acesso aos benefícios disponíveis.

Por Pedro Freire

