Em uma operação conjunta, a Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) apreenderam cerca de 28,45 quilos de drogas na noite do último sábado, 25 de maio, durante a operação Protetor das Fronteiras e Divisas. A ação ocorreu no km 97 da BR-317, no município de Senador Guiomard.

Durante abordagens no posto de fiscalização, as equipes encontraram 28 tabletes de skank distribuídos em três bolsas pertencentes a uma mulher de 18 anos, que demonstrou nervosismo. Ela embarcou na rodoviária de Capixaba, deixada por um homem, com destino a Rio Branco.

A mulher e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Senador Guiomard para as providências cabíveis.

Por acreonline.net– com informações da PMAC

