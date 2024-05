Na noite do último domingo,26, a cidade de Acrelândia, no interior do Acre, foi palco de uma tragédia. Um bebedeira resultou na morte de Klaiton Silva, de 24 anos, após uma discussão acalorada com João Barbosa, de 39 anos.

De acordo com informações, a vítima e o acusado estavam bebendo juntos quando, por volta da madrugada, uma discussão começou entre eles. O desentendimento rapidamente escalou, e João Barbosa, armado com um canivete, desferiu vários golpes em Klaiton Silva.

Populares presentes no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, quando a equipe chegou, Klaiton Silva já havia sucumbido aos ferimentos e estava sem vida.

Após o crime, João Barbosa fugiu do local. A polícia militar foi acionada e iniciou buscas na região. Minutos depois, o acusado foi capturado próximo à sua residência e levado sob custódia.

O incidente chocou a comunidade de Acrelândia, que lamenta a perda de Klaiton Silva. A polícia agora continua a investigação para apurar todos os detalhes e circunstâncias que levaram a esta fatalidade. João Barbosa está detido e aguardará os procedimentos legais para responder pelas acusações.

Por Acreonline.net

