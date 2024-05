Na madrugada desta segunda-feira (27), Rodrigo Martins da Silva, de 25 anos, foi assassinado a facadas durante as festividades em Mâncio Lima, no interior do Acre. Rodrigo, ex-militar das Forças Armadas e residente em Cruzeiro do Sul, foi atacado por volta das 2h.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) chegou rapidamente ao local e chamou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi levada para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, e nenhum suspeito foi identificado. Segundo o capitão Daniel Teixeira, comandante em exercício do 6º Batalhão da PM, as testemunhas presentes no local não conseguiram fornecer detalhes suficientes para a identificação do autor do crime.

A Polícia Civil está investigando o caso, baseando-se nos documentos e depoimentos coletados para encontrar o responsável pelo homicídio.

