No último domingo (26), Advaldo Alves da Silva, de 43 anos, foi esfaqueado durante uma bebedeira no bairro Tucumã. Segundo relatos, Advaldo foi ao bar comprar cachaça e, ao retornar, iniciou uma discussão com um amigo não identificado que pediu uma dose com limão. Durante a briga, o amigo desferiu um golpe de faca na coxa direita de Advaldo.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao pronto-socorro. O agressor fugiu, mas a polícia está investigando o caso e busca prender o suspeito em breve.

por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram