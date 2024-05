O governador do Acre, Gladson Cameli, prestigiou a solenidade de posse do delegado Carlos Rocha Sanches no cargo de superintendente da Polícia Federal no estado. A cerimônia, que ocorreu no auditório da PF na sede, em Rio Branco, contou com representantes dos poderes constituídos para fortalecer e reafirmar a parceria.

Após a solenidade, o governador reforçou o respeito e a importância da atuação das forças de segurança em conjunto.

“Nós temos que fazer parcerias, construir pontes. Aqui temos uma fronteira imensa, onde temos ações em conjunto, em todas as áreas. Precisamos sempre ter o respeito e aquilo que o Poder Executivo puder contribuir para que, de fato, haja segurança em nossas fronteiras, e todos os órgãos possam estar protegidos, ele fará, e quem ganha com isso é o chefe do Executivo, é a população, é a sociedade”, disse.

Além disso, Gladson enfatizou que essa integração fortalece todos os poderes: “Isso mostra um Estado de Direito forte. Então, a gente sempre está presente para que possa cada vez mais construir pontes e cuidar desse diamante que é o nosso estado”.

O novo superintendente disse que já tem experiência na Amazônia e que isso deve contribuir para sua gestão no estado acreano.

“A gente está na região amazônica, naturalmente extensa, mas eu não vejo como desafio, vejo como oportunidade. A gente resolveu desenvolver um bom trabalho. Já passei pelo estado de Rondônia, já conheço como é o funcionamento da Amazônia, e tenho certeza que a gente vai conseguir um bom resultado aqui”, estima.

Tácita Muniz – Agência de Notícias do Acre

foto: Diego Gurgel/Secom

