Uma boa notícia para àqueles que prestaram o concurso público da Prefeitura de Rio Branco foi anunciada na manhã desta segunda-feira (27), durante coletiva no gabinete do prefeito. A homologação e nomeação do concurso 001/2024 e a nomeação do cadastro de reserva do concurso de 2019.

Ao todo foram nomeados 585 concursados, sendo 165 aprovados no certame de 2019 para a área da educação. Os outros aprovados são um contador do concurso de 2023 e 419 de 2024, conforme explicou o Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, que ressaltou ainda que a nomeação dos novos servidores impactará algo em torno de R$ 2 milhões da folha de pagamento do município.

“Em torno de R$ 2 milhões ao mês, que até o final do ano, já incluindo encargos, vai chegar em torno de R$ 12 milhões. Sendo que o gasto com pessoal vai sair dos patamares atuais, vamos chegar em torno de 45,5% em relação a receita corrente líquida. Nós estamos fazendo convocação no concurso 2019, que são 165 vagas para áreas específicas de educação. No concurso 2023, que nós fizemos ano passado, nós estamos chamando um contador que vai ser lotado na Controladoria Geral do município. E no concurso do edital 01 de 2024, nós estamos chamando 419, totalizando 585 aprovados dos três certames”, pontuou.



O prefeito de Rio Branco comemorou a nomeação dos aprovados e reafirmou o compromisso da gestão em oferecer oportunidades de geração de emprego em renda para a população.

“É a certeza da segurança financeira para que eles possam cuidar melhor da sua família. Eu não tenho dúvida nenhuma que um concurso como esse que a gente abriu, vai deixar muitas famílias alegres e felizes, porque todo mundo sabe que nós precisamos de dinheiro e e essa é uma oportunidade que as pessoas, pais e mães de famílias têm de poder ter a segurança de no final do mês ter aquele dinheiro para pagar suas contas, para pagar o armazém, para comprar no supermercado, para pagar o médico, enfim, tenho certeza absoluta que para a nossa gestão, que já vem há muito tempo lutando com produzir para empregar, nada mais é do que realizar este sonho que a gente teve o tempo todo e realizar o sonho também de muitos que queriam muito ter o emprego desse”, afirmou o prefeito.

Professora de ofício, Nabiha Bestene, secretária municipal de Educação também comemorou a nomeação dos concursados com o reforço de 165 novos educadores.

“Agora nós vamos trabalhar com mais 165 profissionais e isso só vem somar para nossa Secretaria Municipal de Educação e nos ajudar. Nós estamos mesmo necessitando. Essas pessoas terão formações, que tudo passa pelas nossas formações, a gente está constantemente em formação com todos os profissionais”, comemorou Bestene.

Gleydison Meirelles/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram