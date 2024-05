Oex-jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, decidiu deixar a casa em Barcelona e se mudar para Tenerife, uma ilha isolada da Espanha, segundo o portal “Sport”.

Em liberdade provisória enquanto recorre da sentença, Alves busca se afastar dos holofotes e da imprensa que o acompanham desde sua saída da prisão. A mudança para Tenerife, segundo o “Sport”, também representa um recomeço para o jogador, que busca reconstruir sua vida após a condenação.

“Só existe uma vida”, afirmou Daniel Alves, confirmando a mudança ao chegar ao Tribunal de Barcelona na sexta-feira (24), onde é obrigado a comparecer semanalmente, conforme informou o “Sport”

Apesar da condenação, Alves se reconciliou com a esposa, Joana Sanz, e o casal foi visto junto em fotos nas redes sociais. No entanto, a família do ex-jogador não parece apoiar a retomada da relação.

Com a mudança para Tenerife, Alves espera ter mais tranquilidade para lidar com as consequências da condenação e se concentrar na apelação que busca reverter a decisão judicial.

